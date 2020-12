The Family Man Season 2 manoj bajpayee teaser poster revealed series to released in 2021-अमेज़न प्राइम वीडियो ने आज अमेज़न ओरिजिनल के द फैमिली मैन’ सीज़न 2 का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है. इस पोस्टर के टीज़र में 2021 के समय के साथ एक टाइम बम की तस्वीर दिखाई गई है. Also Read - तेलुगू अभिनेता राम चरण पर कोरोना की मार, जल्द देंगे हेल्थ अपडेट

नए साल में श्रीकांत तिवारी (मनोज वाजपेयी) और शारिब हाशमी ( जेके तलपड़े) एक बड़े और घातक मिशन पर उतरेंगे. एक उच्च जिम्मेदारी वाली नौकरी का दबाव और अपने देश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ, श्रीकांत तिवारी एक पिता और एक पति के रूप में अपनी भूमिका के बीच जूझते हुए दिखाई देंगे. Also Read - ठेठ भोजपुरिया अंदाज में रिलीज होगा राकेश मिश्रा का नया गाना ‘भतार छप साड़ी मंगा दीजिए’

बता दें, द फैमिली मैन को सीज़न 1 की रिलीज़ के बाद से, दुनिया भर से अपार प्यार और प्रशंसा मिली है. राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित ‘द फैमिली मैन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर जल्द ही आ रहा है. प्रिया मणि और शरद केलकर के साथ मनोज बाजपेयी और शारिब हाशमी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए देखेंगे. इस सीरिज द्वारा दक्षिण सुपरस्टार सामंता अक्किनेनी की डिजिटल शुरुआत भी है और दर्शकों ने भी इस अवतार में उन्हें पहले कभी नहीं देखा है.