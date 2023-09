Siraj की गेंदबाजी की कायल हुई फिल्म इंडस्ट्री, Mahesh Babu से लेकर श्रद्धा कपूर तक का रिएक्शन हुआ वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की धारदार बॉलिंग के आगे रविवार को एशियाकप (Asia Cup 2023) के फाइनल में श्रीलंकाई टीम सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई. सिराज ने एक ओवर में 4 और कुल 6 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी. इसके बाद बची खुची कसर बुमराह और हार्दिक पांड्या ने पूरी कर दी. महज 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए सातवें ओवर में ही 51 रन बनाकर आठवीं बार एशियाकप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. टीम इंडिया की जीत और सिराज के खतरनाक स्पेल को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सेलेब्स ने भी अपनी खुशी जाहिर की. बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने एक इंस्टास्टोरी में लिखा कि अब सिराज ही बताएं इस खाली टाइम के साथ क्या किया जाए. सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टॉलीवुड स्टार्स के भी मजेदार रिएक्शन सामने आए हैं.

साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू, एसएस राजामौली, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा सहित कई स्टार्स ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीम इंडिया की जीत पर रिएक्शन शेयर किया. RRR के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ‘सिराज मियां (सर), हमारा टॉलीचौकी लड़का एशिया कप फाइनल में 6 विकेट लेकर चमका… और उसका दिल बड़ा है, जो अपनी ही गेंदबाजी पर बाउंड्री रोकने के लिए लॉन्ग-ऑन तक दौड़ता है.’ वहीं बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘ऑन फायर! क्या मैजिक है!” अनुष्का शर्मा ने भी सिराज की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ‘क्या बात है मियां! मैजिक!’

Bowled over!! 🏏 Congratulations #TeamIndia on your sensational win in the #AsiaCup2023. Championship at its finest! pic.twitter.com/jPDFxxO6Tu

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 17, 2023