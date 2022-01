नई दिल्ली: तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय निर्माताओं में से एक के.टी. कुंजुमन ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म ‘जेंटलमैन 2’ के संगीत निर्देशक के नाम का सही अनुमान लगाने वाले तीन प्रशंसकों को एक-एक सोने का सिक्का मिलेगा. प्रतियोगिता की घोषणा करने वाला पोस्ट ट्विटर पर साझा किया गया. इसमें लिखा, “लगता है कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज [आर्य] संगीतकार जो मेगा निर्माता केटी कुंजुमन की ‘जेंटलमैन 2’ के संगीत निर्देशक होंगे. हैशटैग जी2म्यूजिकडायरेक्टर के साथ अपनी प्रतिक्रिया भेजें. लकी 3 विजेताओं को एक-एक सोने के सिक्के से पुरस्कृत किया जाएगा.” कुंजुमोन, (जिन्हें तमिल में कई ब्लॉकबस्टर का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, जिसमें विनीत और अब्बास के साथ प्रभु देवा-स्टारर ‘कधलन’ और ‘कधल देशम’ शामिल हैं) को शंकर को ‘जेंटलमैन’ (1993) के साथ एक निर्देशक के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है.Also Read - Aashram की बबिता की नज़र किसके पैसों पर है? शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनकर फिर मचाई सनसनी, बाबा निराला तो...

Guess the legend musician of Indian cinema who will be the Music Director of Mega Producer @KT_Kunjumon‘s #Gentleman2 ?

Send in your responses with the hashtag #G2MusicDirector

Lucky 3 winners will be rewarded GOLD coin✔️ each.

Stay Connected!#GentlemanFilmInternational pic.twitter.com/K65lUREHju

— C K AjayKumar PRO (@ajay_64403) January 22, 2022