नई दिल्ली: साल 2011 में आई फिल्म ‘लेडीज वर्सेज रिकी बहल’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने बताया कि कैसे ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl On The Train) का हिंदी रीमेक उनके करियर के लिए गेम चेंजर था. परिणीति कहती हैं, “कुछ केरेक्टर्स में आपकी चेतना के भीतर खुद को गहराई तक घुसने की क्षमता होती है और मीरा मेरे लिए वह महिला हैं. ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ मेरे लिए एक प्राणपोषक और भावनात्मक रूप से थकाने वाली फिल्म थी और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया.” उन्होंने कहा, “बहुत कुछ सीखने के बाद मुझे लगता है कि मेरे करियर का एक नया चरण इसके बाद शुरू हुआ. ऐसा नहीं लगता कि यह एक साल हो गया है और यह आश्चर्यजनक है कि पूरी टीम को इस फिल्म के लिए अभी भी इतना प्यार और प्रशंसा मिल रही है.”Also Read - Aishwarya Rai की पाकिस्तानी हमशक्ल ने बेडरूम से शेयर की तस्वीर, ग्लैमरस अंदाज़ ने लोगों को बनाया दीवाना

View this post on Instagram A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

Also Read - Pawan Singh जिम में बहा रहे हैं जमकर पसीना, वर्कआउट VIDEO में दिखा मसल पॉवर, बोले- शेर आया...

अभिनेत्री ने कहा, “मीरा हमेशा मुझमें जीवित रहेंगी, क्योंकि उनकी भूमिका निभाने के लिए, मुझे अपने जीवन के सबसे डरावने पलों को फिर से जीना पड़ा. फिल्म के अंत तक मैं एक भावनात्मक थी, लेकिन यह इसके लायक था.” “मुझे यह भूमिका देने के लिए मैं निर्माताओं और रिभु की आभारी हूं, जिसने मुझे न केवल एक कलाकार के रूप में विकसित किया बल्कि मुझे एक व्यक्ति के रूप में भी बदल दिया. यह मेरे लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था, जिसने मुझे एक कलाकार के रूप में मजबूत बनाया.” Also Read - Ajay Devgn के साथ काम करने से पहले ये एक्ट्रेस हो गई थी नर्वस, मिलने के बाद ऐसा हुआ था एहसास

View this post on Instagram A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

परिणीति जल्द ही संदीप वांगा रेड्डी की ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर और सूरज बड़जात्या की ‘ऊंचाई’ के साथ नजर आएंगी, जिसमें वह अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी.

इनपुट- आईएएनएस