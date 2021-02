The Girl on The Train Parineeti Chopra New Film Leaks Online By Tamil rockers: परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की कल ही रिलीज हुई फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl on The Train) अभी कल ही पर्दे पर आई ही, लेकिन आते ही वो तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) की नजरों में आ गई और फिल्म लीक हो गई है. बता दें कि रा परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की नई फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl on The Train) कल ही नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है. वैसे इसके पहले साउथ की फिल्म दृश्यम 2 भी तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) द्वारा लीक कर दी गई थी. Also Read - What to Watch: OTT पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, ताबड़तोड़ कंटेंट, Upcoming Films-Web Series की पूरी लिस्ट

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपनी फिल्म के आने से पहले ही अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और सिनेमा के लोगों से गुहार लगाई थी कि वो इस फिल्म की प्राइवेसी का सम्मान करें.लेकिन तमिलरॉकर्स (Tamilrockers) ने फिल्म आते ही उसे लीक कर दिया है. Also Read - The Girl on the Train Trailer: सस्पेंस ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री में Parineeti Chopra का खेल, इसी महीने रिलीज होगी फिल्म

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने लोगों से कहा था कि वो फिल्म का सम्मान करेअगर लोग ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ की कहानी लीक कर देंगे तो जो दर्शक इसे देखने वाले हैं, उनका मजा किरकिरा हो जाएगा. बता दें कि “द गर्ल ऑन द ट्रेन’ में परिणीति चोपड़ा ने मुख्य किरदार निभाया है.