शॉर्ट कपड़ों में मंदिर पहुंची लड़की, फोटो देख तिलमिलाईं एक्ट्रेस कंगना रनौत, कह दी ये बड़ी बात

Kangana Ranaut : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. बीते दिनों कंगना रनौत भगवान केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची थी, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. फोटो में कंगना माथे पर चंदन, फूलों की माला और एक साध्वी के अवतार में दिखाई दीं. केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब कंगना एक ट्वीट पर अपने रिएक्शन को लेकर सुर्खियों में हैं. एक ट्विटर यूजर ने फोटो शेयर किया, जिसमें एक लड़की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बैजनाथ मंदिर में शॉर्ट ड्रेस पहने दिखाई दे रही है. इस ट्वीट पर कंगना ने भी अपना रिएक्शन दिया जो अब वायरल हो रहा है.

कंगना ने अपने ट्वीट में लड़की को खरी-खोटी सुनाई और साथ ही अपने साथ हुई एक घटना का भी जिक्र किया. दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर ने बैजनाथ मंदिर के परिसर में खड़ी दो लड़कियों की फोटो शेयर की. उनमें से एक लड़की क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में दिख रही है, जबकि दूसरी डेनिम में शॉल लपेटे हुए दिख रही है. यूजर ने फोटो के साथ हिंदी कैप्शन में लिखा, ‘ये दृश्य है हिमाचल के प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ का।बैजनाथ मंदिर में ऐसे पहुंचे हैं जैसे किसी पब या नाइटक्लब में गये हों ऐसे लोगों मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं. मेरी सोच को अगर ये सब देख कर छोटा या घटिया कहा जाता है तो भी मंजूर है !’