The Intern film Welcomed By Deepika Padukone, Amitabh Bachchan Takes Over Rishi Kapoor's Role: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की द इंटर्न फिल्म (The Intern Movie) में अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की एंट्री हो गई है. बता दें कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने पिछले साल जनवरी में अपनी दूसरी होम प्रोडक्शन फ़िल्म का एलान किया था, जो हॉलीवुड की चर्चित फ़िल्म द इंटर्न (The Intern) का आधिकारिक रीमेक है. बता दें कि रोल ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को ऑफर किया गया था उनके निधन के बाद अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को मिल गया है.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ नया पोस्टर सामने आया है और फिल्म में बिग बी की एंट्री की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है. इस नए पोस्टर में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की शैडो इमेज दिखाई गई है.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने सोशल मीडिया में फ़िल्म का फ़र्स्ट लुक शेयर किया. इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone)ने लिखा, ‘अपने सबसे ख़ास को-स्टार के साथ दोबारा जुड़ना कितनी सौभाग्य की बात है. द इंटर्न के भारतीय रूपांतरण में अमिताभ बच्चन का स्वागत है’.

बता दें कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) पहले भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. दोनों पीकू जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ दिखे थे. जिसमें दोनों पिता और बेटी के किरदार में थे और ये फिल्म हर किसी को बेहद आई थी, इसमें इरफान खान भी थे.