The Kapil Sharma Show Actor Tries To Attempt Suicide: द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) पिछले कई सालों से फैंस को हंसा रहा है और लोगों के लिए ये शो किसी दवाई से कम नहीं है. इस शो के चाहनेवाले देश और दुनियाभर में फैले हुए हैं. ऐसे में अब इस शो से जुड़े एक कलाकार को लेकर बहुत बुरी खबर आ रही है. दरअअसल खबर है कि कॉमेडियन तीर्थानंद राव (Tirthanand Rao) ने आत्महत्या करने की कोशिश की है. बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण तीर्थानंद ने ये कदम उठाया. जानतारी के लिए बता दें बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) की मिमिक्री करने के लिए मशहूर कॉमेडियन तीर्थानंद राव (Tirthanand Rao) कई बारद कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में नजर आ चुके हैं. मीडिया में आई खबरों के मुताबकि कोरोना महामारी और तंगहाली से गुजर रहे कॉमेडियन तीर्थानंद राव (Tirthanand Rao) की माली हालत खराब बताई जा रही है और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है.

27 दिसंबर की शाम कि आत्महत्या की कोशिश

खबर है कि तीर्थानंद राव (Tirthanand Rao) कई बार द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुके हैं. वो बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) के बड़े फैन हैं और उनकी जबरदस्त मिमिक्री भी करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 दिसंबर की शाम उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. लेकिन उनके पड़ोसियों को इस बात की जानकारी समय रहते ही हो गई और उन्होंने तुरंत तीर्थानंद को अस्पताल में भर्ती करा दिया. चूंकि उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया गया लिहाजा उनकी जान बच गई.

इस वजह से खाया जहर

तीर्थानंद जब ठीक हो गए तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये घातक कदम क्यों उठाया तो 'उन्होंने बताया कि वो काफी समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं. उनके पास पैसे नहीं हैं जिसके कारण अब उनके अपने ही उनसे दूर होते जा रहे हैं. यहां तक कि तीर्थानंद ने खुद के कर्ज में डूबने की भी बात की. अकेले रहने और बिगड़ती आर्थिक स्थिति से परेशान होकर उन्होंने मर जाना ही ठीक समझा और इतना बड़ा कदम उठा लिया. लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था लिहाजा उन्हें समय रहते बचा लिया गया. '