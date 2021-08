The Kapil Sharma Show: कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) पर्दे पर वापसी कर रहा चुका है और अक्षय कुमार के बाद अब सिंघम स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) भी अपने नए फिल्म का प्रमोशन करने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के सेट पर पहुंचे हैं. कपिल ने अपने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो पूरी कास्ट के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. इस फोटो में कपिल के साथ अजय देवगन, एमी विर्क, नोरा फतेही और शरद केलकर सेट पर दिखाई दे रहे हैं. यह शो सोनी टीवी पर 21 अगस्त से शुरू हो रहा है.Also Read - Upcoming Movies on WeekEnd: घूमने के सारे प्लान कीजिए कैंसिल, इस वीकेंड रिलीज़ होने वाली है जबरदस्त फिल्में

अजय देवगन (Ajay Devgn) हाल ही में नोरा फतेही (Nora Fatehi) और शरद केलकर (Sharad Kelkar) के साथ अपनी फिल्म 'भुज : द प्राइड' (Bhuj The Pride) का प्रमोशन करने कपिल शर्मा के शो में पहुंचे. इस दौरान अजय देवगन और शरद केलकर जहां ब्लैक सूट में दिखे तो वहीं नोरा फतेही सिल्वर कलर के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)



फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कपिल ने कैप्शन में लिखा, भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया की टीम के साथ शानदार पल बिता। फोटो देखकर लग रहा है कि आने वाला यह एपिसोड बेहद खास होगा. इससे पहले कपिल ने अक्षय कुमार संग एक फोटो शेयर किया था, जिसमें अकी कपिल के पैर छूते नजर आए थे