The Kapil Sharma Show Know comedian Salary: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) का तीसरा सीजन बंद हो चुका है और इस दौरान वो अपनी पूरी टीम के साथ विदेशों पर टूर पर निकल चुक हैं. वहीं अगर उनकी वापसी की बात करें तो ये शो करीब 3 महीने के बाद वापसी करेगा. जैसा कि आप जानते हैं कि ये यह शो हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को प्रसारित किया है और इसमें कई सारे सुपरस्टार हिस्सा लेते हैं. हर क्षेत्र के सितारे अब तक इस शो का हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने द कपिल शर्मा शो 3 के लिए कितनी फीस चार्ज की थी. आइए जानते हैं खास स्टार की फीस.Also Read - JugJugg Jeeyo box office: बॉक्स ऑफिस पर 'जुग जुग जियो' की धीमी शुरुआत, पहले दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

20 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई थी

इस बात में कोई दो-राय नहीं है कि, कपिल शर्मा सबसे महंगे कॉमेडियन में से एक हैं और लोग उन्हें देखन बेहद पसंद करते हैं. शो में अक्सर सितारों के द्वारा कपिल शर्मा की सैलरी को लेकर भी खिंचाई की जाती रही है. हालिया रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए, तो ‘द कपिल शर्मा शो’ के तीसरे सीज़न के लिए एक मोटी रकम ली है और उन्होंने कॉमेडी शो के 80 एपिसोड के लिए 40 करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूली है.टैलेंटेड कॉमेडियन ने तीसरे सीज़न के लिए प्रति एपिसोड 20 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, उन्हें हर एपिसोड के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. कॉमेडियन ने हर हफ्ते 1 करोड़ रुपये चार्ज किए थे, जिससे वह टेलीविजन पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलेब बन गए थे.



जानें बाकि स्टार कास्ट की फीस

शो में सपना का किरदार निभाने वाले कृष्णा अभिषेक एक एपिसोड का 10 से 12 लाख रूपये चार्ज करते है. इसके साथ ही शो में चंदू के गैटअप में नजर आने वाले चंदू हर एपिसोड का 7 लाख रूपये चार्ज करते हैं. हर एपिसोड के लिए कीकू शारदा 5 लाख रूपये फीस चार्ज करते थे, यानी 2 दिन का 10 लाख रूपये वे चार्ज करते थे. Also Read - रुबीना दिलैक से लेकर भारती सिंह तक, दौलत-शोहरत में पति से आगे हैं ये एक्ट्रेस...देखें पूरी लिस्ट