The Kapil Sharma Show Ex Comedian Sugandha Mishra says she Does not have Time to come back with Kapil Sharma- कॉमेडियन और एक्ट्रेस सुगंधा मिश्रा ने कपिल शर्मा के साथ मिलकर ‘द कपिल शर्मा शो’ के जरिए लोगों को खूब हंसाया है. कभी वे शो में कपिल की साली बनती थीं तो कभी कपिल की टीचर विद्यावती. लेकिन कपिल शर्मा के बुरे वक्त में उनके कई को-स्टार्स के साथ सुगंधा ने भी उनका साथ छोड़ दिया. Also Read - तोड़ कर रख देता है मैरिटल रेप, उस दिन बंद दरवाजें के पीछे भी कुछ ऐसी ही हुआ था और चीखें...

कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच लड़ाई का मामला तो सुलझ गया है लेकिन सुगंधा की दिक्कत अभी तक दर्शक समझ नहीं पाए हैं. जब कपिल ने फिर अपने शो के साथ वापसी की तो लोगों को लगा भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती के साथ-साथ सुगंधा को भी देखने का मौका मिलेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. अब एक इंटरव्यू में सुगंधा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. सुगंधा ने कहा कि हर शो की एक जर्नी होती है. मैंने सुनील का शो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां कई तरह के बदलाव हुए जिसके बाद मुझे बुलाया नहीं गया. Also Read - Disha Patani ने पीली बिकिनी में दिखाया अपना फिगर, एक-एक कर्व की कसावट आई नज़र

सुगंधा ने कहा कि कपिल के शो में जाने का उनका कोई प्लान नहीं है. मैं स्टार प्लस के लिए एक शूट कर रही हूं. इन दिनों उसी की शूटिंग में बिजी हूं. अभी मेरे पास कहीं जाने का वक्त नहीं है. हालांकि कहीं न कहीं सुगंधा ने इस बात को भी मान लिया कि जब तक कपिल का शो बुलंदियों पर था तब तक वो उनके साथ थीं. लेकिन जैसे ही ये शो डूबा उन्होंने साथ छोड़ दिया.