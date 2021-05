Sumona Chakravarti Hot Photos and Fees: टीवी पर प्रसारित होने वाले ‘दी कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) ने कॉमेडी की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है. छोटे पर्दे का यह कॉमेडी शो लगभग हर घर में देखा जाता है. कपिल शर्मा के शो में हर किरदार ने अपनी एक खास जगह भी बनाई है. शो में कपिल शर्मा की पत्नी यानी भूरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) को भी लाखों लोग पसंद करते हैं. टीवी और फिल्मों की दुनिया में सुमोना ने खूब काम किया है. Also Read - कपिल शर्मा की 'भूरी' ने अपने बोल्ड अवतार से मचाई सनसनी, सुमोना चक्रवर्ती की फोटोज हुईं VIRAL

Also Read - Sumona Chakravarti की ये बिकिनी फोटोज फिर से हो रही हैं VIRAL, ट्रोलर्स भी हुए खामोश

अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से ‘भूरी’ अक्सर लोगों का दिल जीतती हैं मगर रियल लाइफ में वो बेहद बोल्ड हैं. सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं. Also Read - बिकिनी पहनकर पानी में भी लगाती हैं आग, Sumona Chakravarti के हुस्न की तारीफ़ में पढ़े जाते हैं कसीदे

साल 1999 में सुमोना ने आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ एक हिंदी रोमांटिक फिल्म “मन” से 11 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.

टेलीविज़न जगत में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी शो “कसम से” के माध्यम से की, जो “ज़ी टीवी” पर प्रसारित हुई. सुमोना को सीरियल “बड़े अच्छे लगते हैं” में नताशा की भूमिका निभाने के बाद सफलता मिली.

बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपिल की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना ‘कपिल शर्मा शो’ के हर एपिसोड के लिए करीब 6-7 लाख रुपए फीस लेती हैं. उनके पास जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.