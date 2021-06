Sumona Chakravarti Birthday, Net Worth, Income, Assets and Cars Collection: छोटे पर्दे पर आने वाले ‘दी कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) ने कॉमेडी की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. इस शो के हर एक्टर्स और किरदार को लोग पसंद करते हैं. शो में कपिल शर्मा की पत्नी यानी भूरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti Birthday) के भी लाखों चाहने वाले हैं. आज इस अदाकारा का जन्मदिन है. 24 जून 1986 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जन्मीं सुमोना ने टीवी जगत और फ़िल्मी दुनिया दोनों में काम किया है. Also Read - Kapil Sharma के साथ फिर से काम करने पर बोले सुनील ग्रोवर, कहा- 'साथ आने का प्लान नहीं है लेकिन....'

सुमोना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में फिल्म "मन" से वर्ष 1999 में की थी. इस फिल्म में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था. सोशल मीडिया पर अपने हॉट अवतार से भी सनसनी मचाने वाली सुमोना रियल लाइफ में एक रॉयल लाइफ जीती हैं.

networthexposed.com की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सुमोना (Sumona Chakravarti Net Worth) का नेट वर्थ 3 मिलियन डॉलर यानी 30 करोड़ रुपए है. इसके साथ ही ‘भूरी’ कपिल शर्मा के हर एपिसोड के लिए 6 से 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं.

इतना ही रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमोना के पास Ferrari और Mercedes जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं. सुमोना अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं. बता दें कि सुमोना ऐड और ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए भी मोटी रकम वसूलती हैं.

गौरतलब है कि एकता कपूर के सीरियल “बड़े अच्छे लगते हैं” में सुमोना मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर राम कपूर की बहन बनीं थीं, जो इनकी लाइफ का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल रहा है.