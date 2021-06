The Kapil Sharma Show Fame Upasana Singh aka Pinky Bua Birthday, Net Worth, Fees and Hot Photos: हिंदी पंजाबी, भोजपुरी, मराठी फिल्मों में अपनी अदाकारी से जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. कपिल शर्मा शो के स्टार्टिंग सीजन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पिंकी बुआ का किरदार निभाकर लाखों दिलों को जीतने वाली उपासना सिंह का आज जन्मदिन है. 29 जून 1975 को होशियारपुर पंजाब में जन्मी उपासना ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया है. Also Read - B'dy: The Kapil Sharma Show की 'भूरी' है खूब रईस, करोड़ों में Net Worth, जानें Income, Fees, Cars Collection...

Also Read - Kapil Sharma के साथ फिर से काम करने पर बोले सुनील ग्रोवर, कहा- 'साथ आने का प्लान नहीं है लेकिन....'

छोटे पर्दे पर सिंपल दिखने वाली उपासना सिंह का भी हॉट अवतार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. उनके हुस्न और उनकी अदाएं लोगों को खूब मदहोश करती हैं.

उपासना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में राजस्थानी फिल्म बाई चली सासरे से की थी. ‘एतराज’, ‘हंगामा’ ‘माय फ्रेंड गणेशा’, ‘बादल’, ‘मुझसे शादी करोगी’ फिल्मों में दर्शकों ने उपासना के कॉमिक अंदाज को दर्शकों ने बहुत पसंद किया.

धारावाहिक ‘मायका’, जी टीवी एवं दूरदर्शन पर ‘फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी’ एवं ‘राजा की आएगी बारात’ स्टार प्लस, ‘ढाबा जंक्शन’, ‘मैं कब सास बनूंगी’ सब टीवी सहित करीब दो दर्जन धा‍रावाहिकों में वह अभिनय कर चुकी हैं.

उपासना लंबे वक़्त से अभिनय की दुनिया में कायम है. वो एक अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में उनका नेट वर्थ 1 मिलियन डॉलर से 5 मिलियन डॉलर रहा है. उपासना एक एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं.