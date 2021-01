The Kapil Sharma Show: टीवी के मशहूर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. कपिल ने जब से अपना कॉमेडी शो शुरु किया है वो नई सफलता की मकाम पर इसी के सहारे पहुंचे हैं. कपिल कई सालों तक कलर्स पर आते रहे इसके बाद उन्होंने सोनी का रुख किया. बीच में सुनील ग्रोवर से झगड़े के बाद शो बंद हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने नई औऱ पुरानी टीम के साथ मिलकर शो को दोबारा खड़ा किया है. लेकिन अब फैंस के लिए बुरी खबर है कि शो पर फिर से ग्रहण लगने वाला है. Also Read - Celebrity Spotted: कोई आया जिम के बाहर नजर, तो किसी ने साथ में किया डिनर...वीडियो में देखें सितारें की झलक

हर शनिवार और रविवार ठहाके लगवाने वाले इस शो के अगर आप फैंन है तो खबर आपके लिए है. इस शो में हर किरदार ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई हुई हैं. करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले इस कॉमेडी शो को लेकर खबर है कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है. दरअसल मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक यह शो बहुत जल्द ऑफ एयर हो जाएगा.

'द कपिल शर्मा शो' में आप लगभग हर फिल्मी सितारे से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक के सितारे आ चुके हैं. कोरोना में भी कई सारे मशूहर सितारे शो का हिस्सा बने, हालांकि इस दौरान लाइव ऑडियंस नही थी लेकिन लोगों ने शो को खुब सारा प्यार दिया.

दरअसल, कुछ दिनों के बाद कपिल फिर इस शो में नए रंग-रूप के साथ वापसी करेंगे. ऐसे में फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कपिल शर्मा जल्द ही फिर लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे. हालांकि, चैनल और कपिल शर्मा की तरफ से शो को बंद करने की अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं गई है.