The Kapil Sharma Show Promo: कॉमेडियन कपिल शर्मा का (Kapil Sharma) एक बार फिर से अपने कमाल के शो को लेकर वापस आ रहे हैं. जी हां सालों से आपके घरों हंसी के फव्वारे छोड़ने वाला कपाल का शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) एक बार फिर से पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. करीब महीनों तक ऑफएयर होने के बाद एक फिर से छोटे पर्दे पर आने के तैयार है. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) का लेटेस्ट प्रोमो रिलीज किया गया है. जिसमें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपने शो के तमाम कलाकारों के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं. द कपिल शर्मा शो के इस प्रोमो वीडियो के साथ नए सीजन की शुरुआत किस दिन से होगी, उसकी भी जानकारी पेश की गई है.

टीवी के सबसे बेहतरीन कॉमेडी शो में से एक द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से पर्दे पर छाने को तैया है और सोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर द कपिल शर्मा शो के नए प्रोमो वीडियो को रिलीज किया गया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कपिल शर्मा चोटिल हुए हॉस्पिटल में एडमिट दिख रहे हैं. साथ ही वह अपने शो के तमाम स्टार्स को पहचानते हुए उनका परिचय दे रहे हैं. कपिल इस दौरान हर किसी को पहचान जाते हैं बस अपनी पत्नी को नहीं. खास बात ये है कि इस बार कपिल की पत्नी बनकर सुमोना ही बनने वाली हैं.

प्रोमो शेयर कर लिखा ‘लेकर लाफ्टर के नए रीजन, कपिल शर्मा ला रहा है कॉमेडी का नया सीजन’. बता दें कि शो 10 सितंबर से शनिवार और रविवार रात 9.30 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाएगा. वीडियो देखकर ये साफ है कि पुराने और नए कलाकारों की टीम साथ आने वाली है और इस कुछ नए चेहरे जैसे सृष्टि रोडे, इश्तियाक, सिद्धार्थ सागर, मस्की श्रीकांत, गौरव दुबे भी नजर आ रहे है. वहीं अर्चना पूरन सिंह,कीकू सारदा और सुमोना एक बार फिर से शो का हिस्सा बने हैं. वहीं भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक शो से दूर हो गए हैं.