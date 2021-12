Kapil Sharma And Zeenat Aman Video: पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में आए दिन कई सारे सितारे आते रहते हैं और हंसी मजाक के साथ ग्लैमर का तड़का भी लगता रहता है. जहां पिछल हफ्ते आपने देखा था कि कैसे शो में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और वाणी कपूर (Vani Kapoor) आए थे. वहीं सनी देओल (Sunny Deol) अपने बेटे के साथ उसकी आने वाली फिल्म ‘Velle’ को प्रमोट करने आए थे. वहीं आब आने वाले हफ्ते में आप कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस पूनम ढिल्लों (Poonam Dhilon) अनीता राज (Anita Raj) जीनत अमान (Zeenat Aman) बतौर गेस्ट नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही अनु मलिक (Anu Malik) अमित कुमार और साधना सरगम भी शिरकत करेंगे. ऐसे में चैनल ने एक शानदार प्रोमो जारी किया है जिसमें कपिल शर्मा (Kapil Sharma) प्रोमो में जीनत अमान (Zeenat Aman) एक सवाल पूछते हैं जिसे सुनकर सब अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इस एपिसोड का एक प्रोमो सोनी चैनल ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर किया है. इस प्रोमो वीडियो में आप कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को इन दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ फ्लर्ट और मस्ती करते हुए देख सकते हैं.Also Read - Bigg Boss 15: अभिजीत बिचुकले ने राखी सावंत के पति को बताया 'भाडे़ का पति', तो एक्ट्रेस ने नोच डाले उनके बाल

कपिल की बातों पर शर्मा जाती हैं जीनत

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के इस नए प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस के साथ मस्ती करते हउए का वीडियो शेयर किया है जिसमें कपिल शर्मा, जीनत अमान (Zeenat Aman) की फिल्म 'अजनबी' के गाने 'भीगी भीगी रातों मैं' और 'रोटी कपड़ा और मकान' के गाने 'हाय हाय ये मजबूरी' पर बात करते हुए कहते हैं कि कभी ये झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं. इसके बाद कपिल, जीनत अमान से कहते हैं, "कभी आपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है, मैं घर से नहा कर नहीं आती?" इस सवाल पर जीनत हंसने लगती हैं.

जीनत ने कपिल की बातों पर दिया मजेदार जवाब

कपिल (Kapil Sharma) की इस बात का जवाब देती हुए जीनत अमान बताती हैं, “मेरे जेहन में किसी ने यह बात डाल दी कि जब आपको बारिश में नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर के यहां पैसों की बारिश होती है.” एक्ट्रेस की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं. वहीं कपिल ने पूनम ढिल्लों से कहते हैं कि फिल्म ‘सोनी महिवाल’ में सनी देओल आपकी वजह से रोमांस करते नजर आए. मगर उसके बाद से तो वह सीधे मार-पीट वाली फिल्मों पर उतर आए. कपिल की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारते नजर आए.