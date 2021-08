The Kapil Sharma Show Season 3 First Guest Will Be Akshay Kumar: द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) का तीसरा सीजन जल्द ही वापस आना वाला है और दर्शक भी इसका इंतजार बेहद लंबे समय से कर रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर कपिल (Kapil Sharma) अपनी टीम के साथ सभी को हंसानी के लिए तैयार हैं. शो के नए सीजन का पहला गेस्ट अक्षय कुमार (Akshay Kumar) होने वाले हैं, ऐसे में जाहिर है कि पहला एपिसोड की बेहद कमाल का होना वाला है.Also Read - कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सोलो शो के साथ करेंगे पर्दे पर वापसी, The Kapil Sharma Show को अकेले देंगे टक्कर?

खबर है कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) 21 अगस्त से शुरू हो रहा है .इसके पहले गेस्ट ऐक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) बनेंगे जो अपनी फिल्म 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) को प्रमोट करने पहुंचेंगे. बता दें कि 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) का ट्रेलर कल ही आया है और दर्शशों का इसे भरपूर प्यार मिला है.

मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही शो का प्रोमो जारी किया था. इस शो में भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और अर्चना पूरन सिंह नजर आएंगे. वैसे, इस बार शो में सुदेश लहरी भी कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे. हालांकि प्रोमो में सुमोना नहीं नजर आई थी, जिससे फैंस बेहद दुखी हुए थे.