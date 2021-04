The Kapil Sharma Show stars Sugandha Mishra And Sanket Bhosale get engaged excited to marry soon: ‘द कपिल शर्मा’ शो में टीचर ‘विद्यावती’ का रोल निभा चुकी कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा (Sugandha Mishra) और इसी शो में नजर आ चुके हैं डॉ. संकेत भोसले (Sanket Bhosale) एक दूसरे के होने वाले हैं. याद दिला दें कि शो में संकेत (Sanket Bhosale) संजय दत्त की मिमिक्री करते नजर आए थे के अफेयर के चर्चा काफी लंबे समय से चल रहे थे. हालांकि दोनों ने कभी इसपर खुल कर बात नहीं की, लेकिन अब ये कपल दुनिया के सामने अपने प्यार का इजाहर कर दिया है. Also Read - क्या 'कपिल शर्मा शो' में फिर कॉमेडी का तड़का लगाएंगी सुगंधा मिश्रा? जानें क्या है प्लानिंग

सुगंधा मिश्रा (Sugandha Mishra) और डॉ संकेत भोसले (Sanket Bhosale) पिछले एक साल से डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर में हुए विवाद के बाद सुगंधा मिश्रा ने 'द कपिल शर्मा' को अलविदा कह दिया था. इसके बाद दोनों कई बार साथ काम करते हुए दो कई बार अलग-अलग काम करते हुए नजर आए.

अभिनेता संजय दत्त की और सलमान खान की एक्टिंग करने वाले कॉमेडियन डॉ संकेत भोसले (Sanket Bhosale) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें उनकी सनसाइन मिल गई है. वहीं दूसरी तरफ सुगंधा मिश्रा (Sugandha Mishra) ने अपनी फोटो पर लिखा 'Forever'

View this post on Instagram A post shared by (@sugandhamishra23)



डॉ संकेत भोसले पिछले एक साल से सुगंधा मिश्रा के साथ डेट कर रहें है और आखिरकार अब ये कल शादी के बंधन में बंधने को पूरी तरह से तैयार है. दोनों की तस्वीरें बता रही हैं कि वो एक दूसरे के प्यार में किस तरह से खोए हुए हैं.

View this post on Instagram A post shared by . (@drrrsanket)



संकेत भोसले ने टीवी के कॉमेडी शो से एंट्री की है पर फेमस सोशल मीडिया के जरिए हुए. इसके साथ ही एमटीवी पर उनका अपना शो आता है ‘बाबा की चौकी’ जिसमें वो बॉलीवुड सितारों से इंटरव्यू लेते हैं. वहीं सुगंधा की आवाज की वजह से वो लता मंगेशकर और साथ ही कंगना की एक्टिंग बेहद कमाल की करती हैं.