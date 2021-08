The Kapil Sharma Show Sumona Chakravarti Come Back: द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के तीसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये सीजन शुरू होने जा रहा है और इसकी गेस्ट लिस्ट भी सामने आ चुकी है. शओ में अक्षय कुमार और अजय देवगन समेत कई सारे सितारे नजर आने वाले हैं. ऐसे में अब फैंस के लिए एक औऱ बड़ी खुशखबरी आ रही है. दरअसल शो को प्रोमो से गायब होने के बाद अब सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने भी वापसी कर ली है.Also Read - The Kapil Sharma Show: कपिल के शो में अजय देवगन और नोरा फतेही बनकर पहुंचे मेहमान, Photos Viral

सुमोना चक्रवर्ती भी द कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनने जा रही हैं. शो में कपिल के साथ भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और सुदेश लहरी के होने की जानकारी फैंस को पहले ही दे दी जा चुकी थी. लेकिन चैनल ने सुमोना को सरप्राइज के तौर पर रखा था और इसकी जानकारी शो की होस्ट अर्चन पूरन सिंह ने भई दी थी, कि वो जल्द ही वापसी करेंगी.

सुमोना चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी वैनिटी वैन से तस्वीर शेयर की है. फोटो में सुमोना मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं और मेकअप टेबिल के आगे बैठी हुई हैं. सुमोना ने फोटो शेयर करते हुए लिखा – हाय… सुमोना की तस्वीर पर उनके फैंस कमेंट कर रहे हैं. बता दें कि सुमोना कपिल के साथ कई सालों से जुड़ी हुई हैं औऱ उन्होंने अपने काम से सबका दिल भी जीता हुआ है.