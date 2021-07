Sumona Chakravarti absence in The Kapil Sharma Show New Promo: दर्शकों का फेवरेट कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) जल्द ही लोगों को हंसाने के लिए आने वाला है. शो की कास्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने कास्ट की एक झलक दिखाई थी जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हुए थे. शो के ताजा सीजन में कॉमेडियन और होस्ट कपिल शर्मा के अलावा कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर और सुदेश लहरी जैसे कुछ लोकप्रिय नाम हैं. लेकिन फैंस को अपने पंसदीदा भूरी ऊर्फ सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) की चिंता सता रही है.Also Read - कपिल शर्मा में आने वाली 'भूरी' ऊर्फ Sumona Chakraborty ने उदयपुर में मनाया 33वां जन्मदिन, देखें हॉट तस्वीरें

कपिल ने जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें कीकू शारदा, सुदेश लहरी, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, खुद कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर सभी नजर आ रहे हैं लेकिन मिसिंग हैं तो बस सुमोना चक्रवर्ती. कपिल के शो में भूरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुमोना (Sumona Chakravarti) इस तस्वीर से गायब हैं, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार वो शो का हिस्सा नहीं रहेंगी.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)



वहीं, कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर की उसके साथ कैप्शन लिखा है, 'पुराने चेहरों के साथ नई शुरुआत.' वहीं, फैंस कपिल शर्मा के शो की एक बार फिर टीवी पर वापसी से बेहद खुश हैं. लेकिन वो सुमोना को नहीं देख पाएंगे इसका उन्हें दुख भी हैं. हालांकि हो सकता है वो शो के दौरान आप को नजर भी आ जाएं.