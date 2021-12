The Kapil Sharma Show Goin On A Break Because Of Covid:टीवी का बसे बड़ा कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ पिछले कई सालों से लोगों को हंसा रहा है और पिछले कुछ महीनों ही कपिल शर्मा (Kapil Sharma) फिर से अपनी स्टार कास्ट के साथ ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ शुरु किया था, लेकिन लगता है कि शो पर एक बार फिर से कोरोना का हर टूट रहा है. बता दें कि कुछ महीनों पहले ही ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ पर ताला तब लगा थआ जब कोरोना केस ने रफ्तार पकड़ी थी. ऐसे में अब फिर से ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ की शूटिंग पर ब्रेक लगने वाला है.कोरोना के नए वेरियेंट ‘ओमिक्रोन’ (Corona Omicron) ने देश के हर कोने में पैर पसारना शुरू कर दिया है. बॉलीवुड पर भी ओमिक्रोन का असर दिखने लगा है. फिल्मों की रिलीज डेट फिर टलने लगी है और कुछ बड़े सितारे भी कोरोना के इस नए वेरियेंट के चपेट में आ रहे हैं. वहीं अब कपिल शर्मा (Kapil Sharma) भी कोरोना के नए वेरियेंट को लेकर सजग हो गए हैं और उन्होंने अपने शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ की शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया है.Also Read - रणवीर सिंह में है रिस्क लेने की भूख, यही बात फिल्म को बनाती है यादगार

द कपिल शर्मा शो पर लगा ताला

कोविड- 19 का खतरा एक बार फिर तेजी से मंडराने लगा है, ऐसे में कई सारे स्टार लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं और एक बार फिर लॉकडाउन वाले हालात नजर आ रहे हैं. ऐसे में ओमिक्रोन के खतरे से बचने के लिए ‘द कपिल शर्मा’ शो ने भी ब्रेक लेने का फैसला लिया है. खबर है कि कपिल शर्मा के शो ने फिलहाल एक हफ्ते ब्रेक लेने का फैसला लिया है. मीडिया से बातचीत में शो की जज अर्चना पूरण सिंह ने शो की शूटिंग पर एक हफ्ते के लिए ब्रेक लगाने की बात कही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही शूटिंग से ब्रेक लेने का फैसला लिया गया है.

सुरक्षा के लिए उठाया गया है कदम

शो के एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, ऑडियंस और उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूटिंग पर ब्रेक लगाया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रेक से पहले 28 दिसंबर की रात को द कपिल शर्मा शो का एपिसोड शूट किया गया थी. लेकिन, अब जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, कपिल शर्मा शो की टीम भी सतर्क हो गई है. बता दें कि शो में हाल ही में शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी का प्रमोशन करने आए थे और साथ ही इस हफ्ते RRR की टीम भी प्रमोशन के लिए पहुंचने वाली है.