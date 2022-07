The Kapil Sharma Show On Air This Date: द कपिल शर्मा शो टीवी का मोस्ट पॉपुलर और फेवरेट शो है. लेकिन कुछ समय पहले ये शो ऑफ एयर हो गया था. इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कपिल को उनकी टीम के साथ शोज के लिए यूएस और कनाडा के टूर पर निकलना था, जिसकी वजह से द कपिल शर्मा शो को ऑफ एयर करना पड़ा. अब ऐसी खबरें हैं कि कपिल शर्मा अपने फैंस को हंसाने के लिए एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. कहा जा रहा हि क कपिल शर्मा शो के अगस्त में शुरू किया जाना था पर एक रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार ‘द कपिल शर्मा शो’ का नया सीजन रियेल्टी शो, इंडियन आइडल 13 के साथ सितंबर में लॉन्च होगा. हालांकि इसपर अभी तक मुहर नहीं लगी है.Also Read - Deepika Padukone Lookalike: दीपिका पादुकोण के हमशक्ल ने इंटरनेट पर मचाई धूम, फैंस ने कहा 'सस्ती दीपिका'

टेलीचक्कर की रिपोर्ट ने इस बात का जवाब दे दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक कपिल का शो अगले दो महीनों में वापसी कर सकता . हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सितंबर तक शो के वापसी करने की उम्मीद है. ये शो न सिर्फ टीवी पर वापसी करेगा, बल्कि इसमें नए कलाकार भी जुड़ेंगे. अपने पिछले सीजन तक शो में कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर, सुमोना चक्रवर्ती, कीकू शारदा, भारती सिंह नजर आए थे. शो में बतौर स्पेशल गेस्ट अर्चना पूरन सिंह दिखी थीं. फिलहाल, ये खबर ऑडियंस को जरूर खुश करेगी. Also Read - 'दंगल' गर्ल सान्या मल्होत्रा को अपने शहर दिल्ली में लगता है डर, कहा 'झेलनी पड़ती है छेड़खानी...सेफ नहीं है'

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

Also Read - Bigg Boss 16: बिग बॉस होस्ट करने के लिए सलमान खान ने मांगी तीन गुना फीस, मेकर्स के साथ जिद्द पर अड़े!

द कपिल शर्मा शो की बात करें तो कपिल का शो पिछले कई सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है और इसमें कई सारे सितारे अब तक हिस्सा ले चुके हैं. सिनेमा,राजनीति,क्रिकेट जगत समेत कई सारे सितारों ने इस शो में कॉमेडी का लुफ्त उठाया है. अब देखना है कि जब कपिल की पूरी टीम यूएस और कनाडा के टूर से वापस आती है तो आखिर वो किस अंदजा में कब तक दर्शकों को गुदगुदाती है. कपिल के काम की बात करेंतो अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन करने के अलावा, कपिल शर्मा ने इस साल की शुरुआत में नंदिता दास की फिल्म के लिए भी शूटिंग की. फिल्म में कपिल एक फूड डिलीवरी मैन की भूमिका में नजर आएंगे. हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है.