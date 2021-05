Famous Comedy Show The Kapil Sharma Show Will Make A Comeback Very Soon: टीवी के सबसे चर्चित और पसंदीदा शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के चाहनेवाले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. दरअसल ये शओ जल्द ही टीवी पर फिर से वापसी करने वाला है.खबर आ रही है कि कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपने कॉमिडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) की शूटिंग शुरू कर दी है और ये शो आने वाले महीने में सोनी टीवी पर वापसी होगी. Also Read - The Kapil Sharma Show की टीचर 'विद्यावती' रियल लाइफ में हैं बेहद हॉट, एक एपिसोड के लेती हैं इतने लाख

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) एक बार फिर शुरू होने जा रहा है, साथ ही इस बार कपिल (Kapil Sharma) का शो नए फॉर्मेट और बदले अवतार में होगा. कपिल के साथ-साथ बाकी के स्टार्स भारती सिंह, कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर और कृष्णा अभिषेक भी पहले की तरह शो का हिस्सा होंगे. वहीं कोरोना की वजह से शो में फिर से कोईऑडियंस देखने को शाद ही मिले.



आपको बता दें फरवरी में कपिल (Kapil Sharma) ने पिता बनने के बाद पैटर्निटी लीव ली थी, और उस दौरान शो में कोविड की वजह से मेहमान नहीं आ रहे थे जिस वजह से शो को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया था. बात करें ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) की तो, ये टीवी के मोस्ट सक्सेफुल कॉमेडी शोज में से एक है. शो टीआरपी में अच्छी रैंकिंग पर रहता है.