Krushna Abhishek Not Donig The Kapil Sharma Show's New season: कपिल शर्मा का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से छोटे पर्दे आने को तैयार है और मीडिया में खबरे हैं कि इस नए सीजन में काफी बदलाव होंगे और एक जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो है शो में कृष्णा अभिषेक का ना होना. जी हां ये खबर दर्शकों को निराश कर सकती है लेकिन मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कुछ ऐसा ही होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के एग्रीमेंट को लेकर मेकर्स के साथ बात नहीं बनी हैं. वहीं, कृष्णा के शो छोड़ने पर चैनल और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. वहीं कई जगह खबरें हैं कि फीस को लेकर बात नहीं बनी और आखिर में उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि मेकर्स और कृष्णा के बीच सब कुछ सुलझ जाए और वह शो में वापसी करेंगे.

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार कपिल शर्मा शो के नए सीजन में कृष्णा अभिषेक नजर नहीं आने वाले हैं. खबर है कि शो के इस सीजन में मेकर्स ने काफी बदलाव किए हैं. शो में आपको कई नए कलाकार दिखाई देंगे, वहीं कृष्णा शो से बाहर होंगे. हालांकि इसके बारे में अभी तक कृष्णा या फिर शो के मेकेर्स ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, अभी तक शो के प्रीमियर डेट की अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है. ऐसे में अब देखना है कि आखिर क्या सच में कृष्णा शो को छोड़ते हैं या ये महज अफवाह है.

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)



द कपिल शर्मा शो में कृष्णा सपना के अलावा कई अलग-अलग किरदार निभाते आए हैं। वह साल 2018 से ही शो का एक अहम हिस्सा हैं. सुनील ग्रोवर द्वारा शो छोड़ने के बाद कृष्णा अभिषेक की द कपिल शर्मा शो में एंट्री हुई थी. कृष्णा ने सपना के अलावा शो में जैकी दादा, धर्मेंद्र जैसे किरदार निभाए हैं. 'द कपिल शर्मा शो' एक नए सीज़न के साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में पूरी कास्ट और क्रू ने एक प्रोमो के लिए शूटिंग की और होस्ट कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह ने प्रोमो शूट की तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया. जहां अर्चना ने BTS वीडियो की झलक दिखाई, वहीं कपिल शर्मा ने अपने नए लुक का खुलासा किया.