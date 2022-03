The Kashmir Files BO Collection: 11 मार्च, 2022 को रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) कमाई के मामले में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) की ये मूवी अपनी रिलीज के 16वें दिन भी बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है. वहीं, राम चरण और जूनियर एनटीआर (Ram Charan and Jr NTR) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर (RRR) को भी इस फिल्म से कड़ी टक्कर मिल रही है. शुक्रवार की तुलना में शनिवार को ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Collection) की कमाई में बंपर उछाल देखने को मिला. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक कुल 219 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है.Also Read - Box Office Collection: RRR के लिए धमाकेदार रहा दूसरा दिन, अकेले फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही कर ली इतने करोड़ की कमाई

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक 'द कश्मीर फाइल्स' ने 16वें दिन 8.5 से 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की. इससे पहले शुक्रवार का दिन फिल्म के लिए फीका रहा था. 15वें दिन फिल्म ने सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. हालांकि वीकेंड पर आए उछाल को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि संडे को भी फिल्म 10 करोड़ के आस-पास की कमाई करेगी. इसके अलावा फिल्म के राइट्स से हुई इनकम की बात करें तो फिल्म ने राइट्स बेचकर ही 135 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं. वहीं सिनेमाघरों में भी दर्शकों की काफी भीड़ पहुंच रही है.

#TheKashmirFiles witnesses Majestic growth on its 3rd Saturday- Early estimates suggests ₹ 8.5-9.5 cr collection on its day 16.. #RRR also shows 20-25 % Jump on Saturday which’ll take its day-2 total to ₹ 24-25 cr nett..

Overall HUGE SATURDAY of ₹ 33-35

at the Box Office.

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) March 26, 2022