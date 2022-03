Anupam Kher and Kirron Kher love story: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को रिलीज हुई 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है लेकिन मूवी को लेकर दर्शकों का क्रेज अभी भी बरकरार है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ की स्टारकास्ट (The Kashmir Files Starcast) ने भी अपनी एक्टिंग से कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के दर्द को बयां करने की पूरी कोशिश की. फिल्म में दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने अभिनय से दर्शकों को हैरान कर दिया. आज हम आपको अनुपम खेर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से रुबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पढ़ा या सुना होगा.Also Read - RRR Online Leak: बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही आरआरआर, लेकिन HD प्रिंट में लीक हो गई फिल्म

अनुपम खेर और किरण खेर (Anupam Kher and Kirron Kher) की जोड़ी बॉलीवुड (Bollywood) की सबसे सफल और खूबसूरत जोड़ियों में से एक है. अनुपम और किरण के बीच पहले प्यार हुआ फिर शादी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक-दूसरे के साथ आने से पहले ही अनुपम और किरण पहले से ही अलग-अलग लोगों के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे. जी हां अनुपम खेर की पहली पत्नी एक्ट्रेस मधुमालती कपूर (Madhumalti Kapoor) थीं जिसने उन्होंने साल 1979 में शादी की थी.

पहली पत्नी से अलग हो गए थे अनुपम

हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि उनकी जोड़ी भगवान ने नहीं बनाई है. आखिरकार शादी के एक साल के अंदर ही अनुपम और मधुमालती अलग हो गए. उधर किरण खेर ने भी 1979 में ही मुंबई बेस्ड बिजनसमैन गौतम बेरी से शादी कर ली थी, इस समय तक अनुपम और किरण की मुलाकात नहीं हुई थी, हालांकि दोनों कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे. एक्टर सिकंदर किरण और गौतम बेरी के ही बेटे हैं.

अनुपम की लाइफ में हुई किरण की एंट्री

साल 1985 आया और इसी वर्ष अनुपम खेर की जिंदगी में किरण खेर की एंट्री हुई. पंजाब के चंडीगढ़ में पली बढ़ीं किरण का पूरा नाम किरण ठाकुर सिंह संधु है. 80 के दशक में एक तरफ जहां अनुपम खेर बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं किरण खेर भी अलग-अलग प्रड्यूसर के दरवाजे खटखटाती थीं. कॉलेज के दिनों से ही अनुपम और किरण थिअटर ग्रुप से अच्छे दोस्त बन गए थे. शो के लिए दोनों साथ में ही ट्रैवेल करते थे. एक बार किरण ने बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो अनुपम उनके बारे में न जानते हों.

ऐसे किया था प्रपोज

किरण ने ये भी बताया कि एक दिन अनुपम उनके घर आए और बोले कि ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है. इसके बाद किरण ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया और 1985 में दोनों ने शादी कर ली. तब से लेकर आज तक अनुपम और किरण का प्यार बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक बना हुआ है. किरण ने कई बार मुश्किल वक्त में अनुपम खेर का साथ दिया है.