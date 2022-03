The Kashmir Files Actress Bhasha Sumbli Akka Sharda pandit: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह फिल्म जम्मू-कश्मीर पर आधारित है. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी और पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर अपनी खास जगह बनाई है और यही वजह है कि ये कई राज्यों में टैक्स फ्री हो गई है और साथ ही फिल्म 100 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में फिल्म का एक और किरदार था जिसने लोगों को दिलों पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वाले सालों तक रहेगी और उस किरदार का नाम है शरदा पंडित (Sharda Pandit) ऊर्फ भाषा सुंबली (Bhasha Sumbli) जिनकी कहानी ने हर किसी को हिला कर रख दिया है.Also Read - Trending On Twitter: Shehnaaz Gill 2.0 तोड़ देने वाला है सारे रिकॉर्ड, पहले कभी नहीं देखा होगा डब्बू का ऐसा फोटोशूट!

कश्मीर की रहने वाली हैं भाषा सुंबली

वैसे तो आप सुंबली को शायद ही जानते हों, लेकिन उनके किरदार ने जो न्याय किया है पर्दे पर वो सालों तक याद रखा जाएगा और बता दें कि वो कश्मीर से ही आती हैं और वो अपना प्रदेश थोड़कर शरणार्थी शिविरों रही हैं और वहीं से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया था. शारदा पंडित के किरदार में नजर आईं सुंबली एन एस डी से पास-आउट हैं और वहीं से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी हैं.

कर चुकी हैं कई सारे रोल

इसके साथ ही भाषा सुंबली ने टीवी पर कई सारे शो किए हैं जिसमें से एक है सोनी टीवी पर 'मेरे डैड की दुल्हन' और साथ ही उन्होंने रियलिटी शो 'इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज' और 'सबसे बड़ा कलाकार' में बतौर डायरेक्शन में काम किया है और साथ ही उन्होंने मेघना गुलजार की फिल्म 'छपाक' में भी अहम भूमिका निभाई थी.