The Kashmir Files Collection Day 4: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) रिलीज के बाद से ही सिनेमाघरों में छाई हुई है. फिल्म को सेलेब्स से लेकर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. मूवी की कमाई भी अच्छी हो रही है. चौथे दिन फिल्म ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया है (The Kashmir Files Collection) शुरूआती दो दिनों में, फिल्म मुख्य रूप से महानगरों के लोगों को आर्कषित कर रही थी, लेकिन अब फिल्म ने पूरे देश के लोगों को सिनेमाघरों में जाने पर मजबूर कर दिया है और फिल्म हर दिन नए कहानी लिख रही है. छोटे बजट की इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप रखी है जो सालों तक याद रखी जाएगी. बता दें कि फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर ने अहम भूमिका निभाई है.Also Read - स्पाईडरमैन की तरह जैकेट में मुंह छिपाकर थिएटर पहुंचे राज कुंद्रा हुए, लोग बोलें-पुरुषों के किम करदाशियां ऐसा काम ही क्यों किया?

‘द कश्मीर फाइल्स’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ फिल्म ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी है और फिल्म ने वीकेंड पर कुल 22.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हालांकि वीकडे पर फिल्म ने रविवार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और चौथे दिन यानी सोमवार को जबरदस्त उछाल मारी. अब तक, फिल्म ने कुल 43.15-45.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. Also Read - The Kashmir files: पल्लवी जोशी ने ऐसा क्यों कहा? 'मैं चाहती हूं हर कोई मुझसे नफरत करे'

While *most films* crash/fall on the crucial Monday, #TheKashmirFiles is on a RECORD-SMASHING SPREE… Mon is similar to Sun… #TKF is a SMASH-HIT… On course to be a BLOCKBUSTER… Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr. Total: ₹ 42.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/yyd2qbwcB1

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 15, 2022