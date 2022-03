The Kashmir Files Box Office Collection Day 5: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और फिल्म की कहानी का मुद्दा अब ससंद में भी गूंज रहा है. कई दूसरी बड़ी फिल्मों की रिलीज के बीच भी द कश्मीर फाइल्स (Vivek Agnihotri Box Office Collection) की कमाई में कमी होती नजर नहीं आ रही है. द कश्मीर फाइल्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है, फिल्म को सेलेब्स से लेकर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. पांचवें दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया है. ऐसे में आइए जानते हैं अभ तक फिल्म ने कितनी कमाई की है.Also Read - Rajpal Yadav Birthday: दूरदर्शन से की थी राजपाल यादव ने अपने करियर की शुरूआत, इस वजह से जाना पड़ा था जेल

द कश्मीर फाइल्स ने चौथे दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 47.85 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं पांचवें दिन इसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई. कथित तौर पर, फिल्म ने अपने पांचवें दिन 17 करोड़ रुपये कमाए, जिससे दुनिया भर में कुल संग्रह 59 करोड़ रुपये हो गया. विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का दूसरे हफ्ते का कलेक्शन इस हफ्ते फिल्म की कमाई से ज्यादा रहने की उम्मीद है. ऐसे क्यास लगाये जा रहे हैं कि यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करेगी. सभी की निगाहें अब होली की छुट्टी पर टिकी हैं.

#TheKashmirFiles is a TSUNAMI at the #BO… FANTASTIC TRENDING, as footfalls, occupancy, numbers continue to soar… Day 5 higher than *all* previous days… BLOCKBUSTER… Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr, Tue 18 cr. Total: ₹ 60.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/uaDH3ooVsO

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 16, 2022