The Kashmir files Box Office Collection Day 8: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files Box Office) बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है, अपने दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 115 करोड़ का आंकड़ा (The Kashmir Files 100 Crore) पार कर चुकी है और आने वाले दिनों में फिल्म और रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि होली के वीकेंड का फायदा इसे मिलने वाला है. विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में अपनी फिल्म ने आठवें दिन (दूसरे शुक्रवार) अब तक का हाईएस्ट कलेक्शन किया है. कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित इस फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में प्रवेश के साथ ही एक नया इतिहास दर्ज किया है औऱ फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं. एक्जिबिट्स के लिए फिल्म बॉक्स ऑफिस बोनस के रूप में सामने आई है, ट्रेंड्स की माने तो फिल्म 250 करोड़ के क्लब शामिल हो ही जाएगी.

'द कश्मीर फाइल्स' ने आठवे दिन सबसे ज्यादा कमाई की है, ट्रेड एनालिस्ट की माने तो, अभी 'द कश्मीर फाइल्स' आने वाले हफ्तों में कम से कम 150 करोड़ तक की कमाई कर सकती है और फिल्म ने अब तक आमिर खान की 'दंगल' और प्रभास अभिनीत 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. प्रभास की फिल्म ने आठवें दिन 19.75 करोड़ रुपये और आमिर खान की फिल्म ने 18.59 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इस फिल्म ने 19.15 करोड़ा का कारोबार करके सबको हैरान कर दिया है.

#TheKashmirFiles creates HISTORY… *Day 8* of #TKF [₹ 19.15 cr] is AT PAR with #Baahubali2 [₹ 19.75 cr] and HIGHER THAN #Dangal [₹ 18.59 cr], the two ICONIC HITS… #TKF is now in august company of ALL TIME BLOCKBUSTERS… [Week 2] Fri 19.15 cr. Total: ₹ 116.45 cr. #India biz. pic.twitter.com/sjLWXV78J9

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2022