The Kashmir Files Box Office Collection: सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा दर्शकों को अपनी ओर खींचने वाली फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) की ताबड़तोड़ कमाई 9वें दिन भी जारी रही. कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन (Massacre and exodus of Kashmiri Pandits) मुद्दे पर बनी ये फिल्म जल्द ही 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी ‘द कश्मीर फाइल्स’ लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही, यही वजह है कि मूवी ने अब तक अपने बजट से कई गुना अधिक की कमाई कर ली है. फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box office collection) में नया रिकॉर्ड कायम किया है, ‘द कश्मीर फाइल्स’ अब तक कुल 141.25 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है।Also Read - Uttarakhand News in Hindi: उत्तराखंड में सरकार गठन की कवायद तेज, शाह से मिलने पहुंचे कार्यवाहक CM धामी समेत कई नेता

बीते शुक्रवार रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘बच्चन पांडे’ को इस फिल्म से कड़ी टक्कर मिल रही है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन सिर्फ 3.55 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, इसके बाद से कलेक्शन में तेजी से उछाल आया. अब तक फिल्म ने कुल 141.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जल्द ही यह 150 करोड़ का आकंड़ा भी पार कर सकती है. Also Read - MAH LLB CET 2022: पांच साल के एलएलबी कोर्स के लिए cetcell.mahacet.org पर रजिस्‍ट्रेशन शुरू

फेमस फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की तरह ही साल 1975 में आई फिल्म ‘जय संतोषी मां’ ने भी कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाया था, हालांकि उस दौरान ‘शोले’ ने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था. तरण आदर्श ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर ऐसा 47 साल बाद फिर देखने को मिला है जब किसी फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रचा है. फिल्म लगातार नए बेंचमार्क सेट कर रही है. बता दें कि द कश्मीर फाइस्ल में मेकर्स ने 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को दर्शाने की कोशिश की है. फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कालाकारों ने अपने किरदार को बखूभी निभाया है. Also Read - स्मार्टवॉच ने बचाई हरियाणा के शख्स की जान, किसी भी समय आ सकता था हार्ट अटैक!