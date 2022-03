The Kashmir Files Box Office Collection Day 13: फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) जब से रिलीज हुई है तभी से चारों तरफ सिर्फ इसकी ही चर्चा है. फिल्म देखने सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ रही है। हालात ये है कि लोगों को फिल्म के लिए लंबा इंतजार तक करना पड़ रहा है. 11 मार्च को रिलीज हुई इस की जहां हर तरफ तारीफ हो रही है वहीं, फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अभी तक करीब 190 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. ऐसे में इसकी स्टार कास्ट ने फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की हैं.Also Read - Emraan Hashmi Birthday: इमरान पर्दे पर करते थे Kiss लेकिन घर पर होती थी पिटाई, ऐसी है लव स्टोरी

'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का धमाका बॉक्स ऑफिस पर जारी है, विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) निर्देशित फिल्म को जनता से जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म 200 करोड़ से महज कुछ ही दूर है. फिल्म ने जहां पहले हफ्ते कलेक्शन में तेजी हासिल की थी तो वहीं बच्चन पांडे के आने के बावजूद भी लगातार फिल्म कमाई क रही है और द कश्मीर फाइल्स का नाम बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गया है. बता दें कि फिल्म ने 22 मार्च तक कुल 190.10 करोड़ रुपये का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

द कश्मीर फाइल्स का अब तक का कलेक्शन

Friday: Rs 3.55 crore

Saturday: Rs 8.50 crore

Sunday: Rs 15.10 crore

Monday: Rs 15.05 crore

Tuesday: Rs 18 crore

Wednesday: Rs 19.05 crore

Thursday: Rs 18.05 crore

Friday: Rs 19.15 crore

Saturday: Rs 24.80 crore

Sunday: Rs 26.20 crore

Monday: Rs 12.40 crore

Tuesday: Rs 10.25 crore

Wednesday: Rs 8 crore (approx)

Total: 198.10 crore (approx)

#TheKashmirFiles continues to stand tall, runs triumphantly on weekdays… Trending strongly on weekdays… Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Thu; Day 14]… [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr. Total: ₹ 190.10 cr. #India biz. pic.twitter.com/DOAj86pmw8

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2022