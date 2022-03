The Kashmir Files Day 2 Collection: कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘The Kasmir Files’ ने 11 मार्च को शानदार ओपन‍िंग कर ली है. कश्मीरी पंड‍ितों पर बनी दिल दहला देने वाली फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स पर कई लोगों का दिल जीत लिया है. फिल्म ने शानदार ओपन‍िंग की है. द कश्मीर फाइल्स को क्रिट‍िक्स और दर्शकों के पॉज‍िट‍िव रिव्यूज मिल रहे हैं औऱ फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. बता दें कि ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने द कश्मीर फाइल्स का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन शेयर किया था और बताया था कि फिल्म ने पहले दिन करीब 3.55 करोड़ तक की कमाई की है.Also Read - 'पुष्पा' की श्रीवल्ली उर्फ Rashmika Mandanna ने अपने ग्लैमरस बोल्ड फोटोशूट से किया घायल, नजरें हटाना होगा मुश्किल

यदि 'द कश्मीर फाइल्स' के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म के कलेक्शन में सौ फीसदी का इजाफा हुआ . फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए दूसरे दिन 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. यानी फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन दोगुना कमाई की है, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ है. यानी बंपर कमाई के साथ विवेक की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रिकॉर्ड भी बना लिया है.

#TheKashmirFiles highlights…

⭐ Emerges first choice of moviegoers, overtakes #RadheShyam #Hindi, #GangubaiKathiawadi, #TheBatman.

⭐ Screens and shows increased.

⭐ Morning shows – starting as early as 6.30 am – have commenced.

⭐ Unprecedented advance booking for Day 3 [Sun]. pic.twitter.com/sA9nKyaVMs

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2022