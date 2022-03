Vivek Agnihotri says he owes a lot to Varun Dhawan: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और वो बॉीलुवड की चुप्पी पर जमकर वार कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के यंग स्टार वरुण धवन (Varun Dhawan) के बारे में जो कुछ कहा है वो सुनकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे. हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि जब वह अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे तो वरुण धवन उनकी मदद के लिए आगे आए थे. विवेक ने वरुण को ग्रेट बॉय कहा और उनकी जमकर तारीफ की है और कहा है कि वो चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें. बता दें कि फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने 220 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली हैAlso Read - Oscar थप्पड़ कांड: Chris Rock की पिटाई और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच क्या है कनेक्शन? Paresh Rawal ने बताया

विवेक अग्निहोत्री ने आरजे सिद्धार्थ कन्नन दिए एक हालिया इंटरव्यू में वरुण के बारे में बात करते हुए विवेक इमोशनल हो गए. विवेक ने कहा, ‘मैं वरुण से प्यार करता हूं. मैं वरुण का बहुत ऋणी हूं और यह सब कैमरे पर नहीं कहना चाहता. यह मेरे और उनके बीच है, उन्होंने मेरी तब मदद की थी जब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, वह भी खामोशी के साथ. वह महान हैं और मैं दुआ करूंगा कि वह हमेशा खुश और सफल रहें. मेरी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि उन्होंने तब मेरी मदद की थी जब मैं सोच नहीं सकता था कि उनके जैसा कोई व्यक्ति मेरी मदद करेगा.’



बता दें कि वरुण धवन ने हाल ही में द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने वरुण को लेकर यह बात कही है. वरुण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ‘बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अब तक की सबसे हार्ड-हिटिंग फिल्म, हर टैकनीशन ने बढ़िया काम किया है. अनुपम खेर को सभी अवॉर्ड्स मिलने चाहिए. दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन सर और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री.’ आपको बता दें कि अगर आप ये इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर Siddharth Kannan के Shorts वीडियो में जाकर देख सकते हैं. Also Read - Amitabh Bachchan ने ऋषिकेश में शूट किया मुंडन और हवन का सीन, फुर्सत के समय देवभूमि पर ये काम कर रहे 'महानायक'