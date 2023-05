'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने CM ममता बनर्जी को भेजा लीगल नोटिस, जानिए पूरा मामला

Vivek Agnihotri : ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. तमिलनाडु सरकार द्वारा फिल्म को बैन किए जाने के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी हिंसा की आशंका जताते हुए ‘द केरल स्टोरी’ को राज्य में बैन कर दिया. अब ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा है. विवेक ने ये नोटिस ‘द केलर स्टोरी’ के बैन किए जाने के एक दिन बाद यानी मंगलवार को भेजा है. विवेक ने अपने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी द्वारा उनके और फिल्म के बारे में किए गए कमेंट को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है.

विवेक ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि उन्होंने पल्लवी जोशी और अभिषेक अग्रवाल के साथ 8 मई को ममता से उनके और उनकी फिल्मों के खिलाफ ‘सभी आरोपों को वापस लेते हुए’ बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘द केरल स्टोरी’ पर बैन लगाने का ऐलान करते हुए संबोधन के दौरान सीएम ममता ने कहा था, ”द कश्मीर फाइल्स’ क्या थी? इसका उद्देश्य विशेष रूप से समाज के एक विशेष वर्ग को अपमानित करना था. ‘द केरल स्टोरी’ क्या है? ये भी एक विकृत कहानी है.’