The Kashmir Files : स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई फिल्म, नादव लपिड को मिला करारा जवाब!

The Kashmir Files : विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म मार्च में रिलीज होने के लगभग एक साल बाद भी बॉक्स ऑफिस से परे सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में विवादों में घिरने के बाद, फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ‘ऑफिशियल सेलेक्शन’ कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही कि फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को प्रतिष्ठित स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ‘ऑफिशियल सेलेक्शन’ कैटेगरी के लिए चुना गया है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ‘द कश्मीर फाइल्स’ एक ऐसी फिल्म है, जो 1990 के पलायन के दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय के दर्द, पीड़ा और संघर्ष को बयां करती है. फिल्म ने दुनिया भर में 340.92 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के बाद और इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे पहली हिट होने वाली फिल्म भी ‘द कश्मीर फाइल्स’ है. इससे बाद बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्में ही सिनेमाघरों में कमाल कर सकीं. रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले नवंबर में आईएफएफआई के ज्यूरी प्रमुख और इजरायली फिल्म निर्माता नादव लपिड ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ‘प्रोपेगेंडा’ और ‘वल्गर’ बताकर विवाद खड़ा कर दिया था.