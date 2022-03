The Kashmir Files Movie: कश्मीरी पंडितों को पलायन और नरसंहार पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ दिए हैं. महज 8 दिनों के भीतर ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. अभी भी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files collection) का क्रेज ऐसा है कि बच्चे, बूढ़ें और जवान फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. इस बीच फिल्म के लेखक सौरभ एम. पांडे (Saurabh M. Pandey) ने अपनी रिचर्स और काम के दौरान मिले अनुभव को लोगों के साथ साझा किया है.Also Read - Watch Video: Lock UPP में जेलर बने Karan Kundra ने खोया आपा, ऑन कैमरा कंटेस्टेंट्स को दी गाली

‘द कश्मीर फाइल्स’ के लेखक सौरभ एम. पांडे हाल ही में स्पॉटब्वॉय से खास बातचीत की. इंटरव्यू में सौरभ ने बताया कि फिल्म के रिसर्च के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा था. विवेक अग्निहोत्री फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने देश-दुनिया में सुर्खियां बंटोरी हैं. कश्मीर मुद्दे पर बनी यह पहली फिल्म नहीं लेकिन 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है. Also Read - Radhe Shyam: स्पेन में हुई 'बाहुबली' Prabhas की सर्जरी, 'सालार' के सेट पर लगी थी चोट

इसकी सफलता का श्रेय फिल्म की रिसर्च टीम और लेखक सौरभ एम. पांडे को भी जाता है. सौरभ ने बताया कि फिल्म को लिखते समय यह मुश्किल थी कि इसकी स्टोरी अन्य कहानियों की तुलना में बिल्कुल अलग है. इस तरह की स्टोरी को लिखने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है. घटना के पीड़ितों का सही आंकड़ा, उनके साथ हुए अन्याय और मरने वालों की संख्या कहानी का एक मजबूत आधार बनाने के लिए बहुत जरूरी था. Also Read - Bachchan Pandey ने ओपनिंग-डे पर मचाया धमाल, पहले दिन ही फिल्म ने कमा लिए इतने करोड़ रुपए

सौरभ ने आगे कहा, फिल्म की रिसर्च ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। भयावह महसूस होता था, कहीं और ध्यान लगाने से पहले समय देना पड़ता था…अंदर से गुस्सा और परेशान हो जाता था।’ सौरभ के मुताबिक उनकी रिसर्च टीम ने फिल्म के लिए करीब 700 लोगों से बात की थी. सबसे जरूरी ये है कि जिस व्यक्ति इस नरसंहार को सहा उसके मन की जगह को समझना बहुत जटिल है.