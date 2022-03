फिल्म- ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) Also Read - 'जलसा' में विद्या और शेफाली को डायरेक्टर क्यों लाए एक साथ? बोले- मैं लालची...

श्रेणी: Hindi, Drama, Thriller, History

अवधि: 2 Hrs 50 Min

रेटिंग- 3.5

The Kashmir Files Review: अनुपम खेर (Anupam Kher) मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की हालिया फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) हर किसी को बेहद पसंद आ रही है और अपनी कहानी की वजह से ये खासी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की तीन दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं और दर्शकों को वो दिखाया है जो आजकल किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया है औऱ ये सच आपके अंदर की रूह को भी हिला कर रख देता है. ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ (The Kashmir Files Review) कश्‍मीर से अल्‍पसंख्‍यक हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी दुर्दशा ऐसी ही एक सच्ची त्रासदी है. यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्‍मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्‍म को दिखाती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी कश्मीर के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित (अनुपम खेर) की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. कृष्णा (दर्शन कुमार) दिल्ली से कश्मीर आता है, अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए. कृष्णा अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मा दत्त (मिथुन चक्रवर्ती) के यहां ठहरता है. इसके बाद फिल्म की कहानी पूरी तरह से फ्लैशबैक में चली जाती है और साल 1990 की कहानी को हर तरह से दिखाया जाता है कि आखिर उस दौर में कश्मीर कैसा था और कश्मीरी पंडितों पर वो साल कितना भारी पड़ा था. फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं-कहीं हिला देती है और आप खुद को फिल्म देखते वक्त रोता हुआ पाएंगे, क्योंकि मानवता बिखर जाती है और कैसे आतंकी गोलियों में हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है और इसका गवाह बच्चे से लकर बूढ़ा तक बनता है.

एक अलग सच को दिखाती है फिल्म

करीब तीन घंटे की इस फिल्म का पहला हिस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार पर केंद्रित है, वहीं दूसरे में निर्देशक कृष्णा के बहाने नई पीढ़ी के असमंजस को दिखाते हैं, जिसे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है. फिल्म में कश्मीर की आजादी के नारे, बेनजीर भुट्टो के वीडियो और फैज की नज्म हम देखेंगे के बहाने निर्देशक आतंकियों और अलगाववादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी की उलझन को सामने लाते हैं. बीते कई बरसों से सब अपने-अपने अंदाज में कश्मीर का सच कहते रहे हैं. कश्मीर फाइल्स भी एक सच दिखाती है और उसे भी देखा जाना चाहिए.

अभिनय

कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और अनुपम खेर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक ने ये साबित कर दिया है कि आखिर फिल्म में उनका होना कयों जरुरी था. वहीं, पल्लवी जोशी फिर से अपने किरदार में रंग जाती हैं और फिल्म के बाकि किरदारों ने भी अपने काम के साथ पूरा न्याय किया है. फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लगा है. अगर बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा होता, तो फिल्म को ये और भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था. इसके साथ ही आप अपना दिल मजबूत रखकर फिल्म को देखें क्योंकि ये कही दिनों तक आपके विचारों और भवानओं के साथ खेल सकती है.