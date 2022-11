'द कश्मीर फाइल्स': इजरायली डायरेक्टर के बयान से मचा बवाल, विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने दिया जवाब

The Kashmir Files : जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार और पलायन पर बनी साल की सबसे बड़े हिट फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. हाल ही में आईएफएफआई के ज्यूरी के हेड और इजरायली डायरेक्टर नादव लापिड ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ देखने के बाद फिल्म की आलोचना करते हुए इसे ‘वल्गर’ और ‘अनुचित’ बताया. नादव लापिड के इस कमेंट से बॉलीवुड सेलेब्स सहित कई नेता और सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए. फिल्म के एक्टर अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इजरायली डायरेक्टर पर पलटवार किया है.

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने नादव लापिड के बयान के बाद अपने सोशल मीडिया पर ‘द कश्मीर फाइल्स’ के एक सीन के साथ इतिहास में लोगों के साथ हुए अत्यार की अन्य घटनाओं की तस्वीर शेयर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘झूट का क़द कितना भी ऊँचा क्यों ना हो.. सत्य के मुक़ाबले में हमेशा छोटा ही होता है..’. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईएफएफआई के जूरी हेड का बयान पहले ही पूर्व नियोजित था. तत्काल टूलकिट गिरोह सक्रिय हो गया है.