The Kerala Story की रिलीज़ से पहले होगी सर्जरी! 17 कट... रेप सीन कम...जानें कौन से करने होंगे 15 बदलाव

The Kerala Story: विवादों में घिरी फिल्म द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज़ के बाद लोगों ने इसके कई सीन्स पर आपत्ति जताई है. वहीं कोर्ट ने भी कहा कि उन्हें लोगों की चिंता है और वो रिलीज़ से पहले इसे देखेंगे.

The Kerala Story: केरल हाईकोर्ट में फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ ने मेकर्स को साफ कर दिया कि वो फिल्म रिलीज़ से पहले खुद इसे देखेंगे. जस्टिस बेचू कुरियन ने कहा कि वो आमतौर पर कलात्मक अभिव्यक्ति में हस्ताक्षेप करने से बचती है. लेकिन उन्हें लोगों की भी चिंता है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. विवादों में आने के बाद इसपर राजनीति शुरू हो गई है. कोर्ट ने CBFC ने 17 कट और फिल्म में मॉडिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं.

रिलीज़ से पहले फिल्म देखेगी अदालत

अदालत ने साफ कर दिया है कि वो रिलीज़ से पहले एक बार खुद फिल्म देखेगी. कोर्ट ने कहा कि केरल में मिलनसार लोग रहते हैं. जो मेलजोल और सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है. यदि ऐसे में इस फिल्म की वजह से शांति भंग होती है तो समाज में गलत संदेश जा सकता है और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. वहीं कोर्ट ने सेंसर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है. उन्होंने निर्माताओं को बुधवार को फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था का आदेश दिया.

कौन से होंगे बदलाव?

कोर्ट के आदेश के बाद इसमें डिस्कलेमर जोड़ा गया और फिल्म के कई सीन्स में कांट-छांट की गई. बोल्ड सीन, लिप-लॉक वाले सीन को 50 पर्सेंट कम किया गया. महिलाओं के साथ हिंसा वाले सीन को भी कम किया गया. कुछ सीन पूरी तरह हटा दिए जाएंगे. कई डायलॉग बदले गए. साथ ही कुछ शब्दों को भी म्यूट किया गया. टेक्स्ट कार्ड्स और डिस्क्लेमर में भाषा बदली जाएगी. कुल रनटाइम को संतुलित करने के लिए एडिटिंग टाइट की जाएगी. इस फिल्म को16 प्लस यू ए सर्टिफिकेट दिया गया है.

‘मेरा राशिद, मेरा सलीम ऐसा नहीं है

बता दें, ट्रेलर में एक महिला किरदार का डायलॉग है-‘मेरा राशिद, मेरा सलीम ऐसा नहीं है…’, यही लाइन सोशल मीडिया पर इमोशनल ट्रिगर बन गई है. यूजर्स का कहना है कि इस डायलॉग के ज़रिये डर, शक और अविश्वास की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘केरल स्टोरी 2.0 हिंदुओं की सच्चाई को दिखाती है. ये तुम्हारी बहन-बेटी हो सकती हैं इससे पहले देर हो जाएं इनकी रक्षा करो.

