'द केरल स्टोरी' के खिलाफ याचिका सुनने से SC ने किया इनकार, कहा 'हाई कोर्ट जाएं'

The Kerala Story SC News: सुप्रीम कोर्ट से फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के मेकर्स को राहत मिली है. फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उन्हें केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों को थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मीडिया में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था. साथ ही उसने कहा था कि इंटरनेट से फिल्म का ट्रेलर भी हटाया जाना चाहिए.

CJI ने कहा- हर बात पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती. याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. बता दें कि पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं दाखिल की थी. फिल्म 5 मई को रिलीज होगी, जिस पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई थी. पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं दाखिल की थीं और फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया गया.