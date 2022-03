The Khatra Khatra Show Pratik And Umar Fight For Munmun Dutta: भारती सिंह (Bharti Singh) हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) अपने नया शो ‘द खतरा खतरा शो’ (The Khatra Khatra Show) का लेकर आ चुके हैं. इसके साथ ही शो की शूटिंग शुरु हो चुकी है और अब इसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) उमर रियाज (Umar Riaz) के साथ जल्द ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में नजर आने वालीं ‘बबीता जी’ यानी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) भी नजर आने वाली हैं और इस दौरान प्रतीक और उमर को बेहद कमाल की टास्क मिलता है जिसमें उन्हें मुनमुन दत्ता को इंप्रेस करना होता है और इसके लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं.Also Read - Puneeth Rajkumar Birthday: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 'राजकुमार' थे पुनीत, इस मामले में थे इकलौते एक्टर

दरअसल 'बबीता जी' को म्प्रैस करने के चक्कर में अपनी शर्ट उतार दी. यह देख मुनमुन ने अपनी आंखें ही बंद कर लीं. 'द खतरा खतरा शो' का एक प्रोमो रिलीज हुआ है. प्रोमो में उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल, मुनमुन दत्ता को इम्प्रैस करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए दोनों अपनी शर्ट उतार देते हैं और टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करने लगते हैं.

यह देख मुनमुन अपना चेहरा छुपा लेती हैं. दरअसल भारती और हर्ष ने उमर व प्रतीक को एक टास्क दिया था कि उन्हें मुनमुन दत्ता को इम्प्रैस करना था. वहीं मुनमुन दत्ता दोनों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर भी करती हैं. हालांकि वह शर्माती भी नजर आती है, वहीं भारती सिंह इसे काफी एन्जॉय करती नजर आती हैं. अब इसमें कौन जीतेगा, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा. प्रतीक और उमर की बॉडी की लोग जहां तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग मुनमुन दत्ता की खूबसूरती के कायल हो रहे हैं.