The Last Hour Actress Raima Sen reveald why Supernatural Genre Is Popular-अभिनेत्री राइमा सेन नए वेब-शो 'द लास्ट ऑवर' में नजर आ रही हैं और इस सुपरनैचुरल क्राइम ड्रामा ने इस जॉनर के प्रेमियों को खुश कर दिया है. राइमा ने बताया कहा "(यह) अज्ञात तथ्य है" राइमा कहती हैं, जो अलौकिक शैली को आकर्षक बनाती है. "हम सभी उस चीज के बारे में उत्सुक हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और जो हम नहीं देख सकते हैं. इसलिए, इन शो में एक तरह का रोमांच, जिज्ञासा है और हम हमेशा और जानना चाहते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि यही कारण है कि वे लोकप्रिय हैं. यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है.

उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि द लास्ट ऑवर इतना अच्छा कर रही है. यह 240 देशों में रिलीज हुई है और मुझे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. इसलिए, यह एक बड़ा पल है क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर मेरा कोई शो रिलीज नहीं हुआ है."

‘द लास्ट ऑवर’ में संजय कपूर, शाहाना गोस्वामी, कर्मा टकापा, रॉबिन तमांग और शैली कृष्ण भी हैं. श्रृंखला एक रहस्यमय युवा जादूगर का पीछा करती है, जो एक गुप्त उपहार की रक्षा करता है.

उन्होंने कहा, “शो लोकप्रिय है क्योंकि यह एक मूल अवधारणा है, दिलचस्प है और यह शेमस के बारे में है और मुझे लगता है कि मेरे सहित कई लोग शर्मनाक परंपराओं के बारे में नहीं जानते थे.”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह सभी के लिए एक नई अवधारणा है और लोग कुछ नया और मूल और प्रामाणिक देखना चाहते हैं और यही शो की यूएसपी है.”