मुंबई: वाजिद खान का अस्पताल में बना एक वीडियो सोमवार को काफी वायरल (Wajid Khan Last Viral Video From Hospital) हो रहा है. इसके तुरंत बाद ही गायक-संगीतकार का निधन हो गया था. वीडियो जो दोपहर तक वायरल हो गया, उसमें वाजिद अपने अस्पताल के बिस्तर से 'हुड़ हुड़ दबंग' गाना गाते नजर आ रहे हैं. क्लिप में संगीतकार पहचान में नहीं आ रहे हैं, दरअसल उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क दाढ़ी हटा दी थी. वहीं गाने के दौरान बीच में वह गहरी सांस लेने के लिए भी रुकते हैं.

अपने भाई और पेशेवर साथी साजिद को गाना समर्पित करते हुए वाजिद हिंदी में कहते हैं, "साजिद भाई के लिए तो एक ही गाना गाऊंगा मैं." इसके बाद वह दबंग फिल्म का थीम सॉन्ग गाते हैं.

दिवंगत वाजिद खान के बारे में बात करते हुए गायिका ममता शर्मा, जिन्होंने ‘अनारकली डिस्को चली’, ‘फेविकोल से’, ‘पांडेय जी सीटी’ और ‘मुन्ना बदनाम हुआ’ जैसे गानों पर उनके साथ काम किया था, कहा, “वाजिद भाई हमेशा अपना म्यूजिक महसूस करते थे. उन्होंने संगीत की रचना कभी भी बस कंपोजिंग के नजरिए से नहीं किया. वह हमेशा ऐसा संगीत तैयार करते थे, जिसे वह अपने अंदर गहराई से महसूस करते थे.”

बता दें कि मशहूर म्यूजिक कंपोजर, निर्देशक और सिंगर वाजिद खान (Wajid Khan) ने 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वाजिद किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे. कुछ महीने पहले उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी. बीते रविवार को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें चेंबूर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.