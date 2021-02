The Legend Of Hanuman Web Series- disney plus hotstar पर रिलीज होने वाली एनिमेटिड वेब सीरीज द लीजेंड ऑफ़ हनुमान को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है. इस सीरीज़ का पूरा फोकस हनुमान जी पर ही है. अगर आप ये सोच रहे थे कि ये रामायण का रिपीट होगा तो बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैं. सीरीज के पहले एपिसोड में इंद्र देवता, हनुमान जी से उनकी सारी सुपर पॉवर ले लेते हैं. जब वे सूर्य देवता को खाने की कोशिश करते हैं. Also Read - Mirzapur में जलवे दिखाने के बाद अब बैलेंस कर रही हैं Rasika Dugal, विश्वास नहीं होता तो देखिए वीडियो

मां की आपत्ति पर इंद्र देवता उन्हें समझाते हैं कि ये सजा हनुमान के फायदे के लिए है. इससे उन्हें खुद को टटोलने का मौका मिलेगा. और वे बुद्धि से बलशाली बनेंगे. बता दें, ये सीरीज आम दर्शकों को जितनी पसंद आई है उतनी ही फेमस एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने भी पसंद किया है. नीना गुप्ता ने भी द लीजेंड ऑफ़ हनुमान की तारीफ़ की है.

नीना गुप्ता ने वीडियो देखने के दौरान कहा- क्या बात है. इनके सिक्स पैक एब्स तो देखो. ये देखकर तो मैं महावीर हनुमान जी की फैन बन गई हूं. बता दें, इस वेब सीरीज में सरल भाषा का उपयोग किया गया है. गीत मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं.