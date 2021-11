RRR Song Update: राम चरण और एनटीआर-स्टारर ‘आरआरआर’ के निर्माताओं ने बहुप्रतीक्षित फिल्म का दूसरा एकल गाना रिलीज करने की घोषणा की है. इस फिल्म के इर्द-गिर्द एक विशाल प्रचार के साथ, निर्माता दूसरे गाने की रिलीज के साथ एक और विस्तार देने के लिए तैयार हैं. निर्माताओं ने ट्वीट किया, “आप सभी के लिए आरआरआर सेकेंड सिंगल अपडेट.एक हाई वोल्टेज डांस नंबर, 10 नवंबर को आएगा.” दूसरे सिंगल के तेलुगु संस्करण के बोल के रूप में ‘नातू नातू’ के साथ, निर्माताओं ने संकेत दिया है कि यह एक बड़ी नंबर बनने जा रहा है.Also Read - No Means No के रिलीज़ का नहीं निकल पा रहा है शुभ मुहूर्त...कभी क्या दिक्कत तो कभी क्या...

इसके अलावा, निर्माताओं ने एक पोस्टर का अनावरण किया जिसमें मुख्य लीड, एनटीआर और राम चरण दोनों शामिल हैं. दोनों को क्लासी तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन उनका पोज एक इलेक्ट्रिफाइंग नृत्य की ओर इशारा करता है.

दोनों साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं. कुछ महीने पहले रिलीज हुए पहले सिंगल ने बहुत प्रभाव डाला था, क्योंकि यह पूरे देश में वायरल हो गया था. संगीत एमएम केरावनी द्वारा रचित है.

#RRRSecondSingleUpdate for you all.. 🤟🏻

Blasting beats.. A High Voltage Dance number, on Nov 10th. 🕺🕺#NaatuNaatu #NaachoNaacho #NaattuKoothu #HalliNaatu #Karinthol💥💥@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @mmkeeravaani @ajaydevgn @aliaa08 @RRRMovie @DVVMovies #RRRMovie pic.twitter.com/aZLKhzutlJ

— RRR Movie (@RRRMovie) November 5, 2021