इस बार टूट जाएंगी सारी दीवारें. रिश्तों नहीं प्यार की होगी जीत. और वैसे भी रिश्ते तो रूहानी होते हैं. प्यार होता है वो भी बिना किसी कारण के. बिना किसी धर्म के. सेक्सुअलिटी के पार. दिल को छूती. 8 मार्च 2021 को ALTBalaji पर रिलीज हो रही वेब सीरीज The Married Woman दो शादीशुदा औरतों की प्रेम कहानी पर आधारित है. ये वेब फिल्म में प्यार. रोमांस. डिजाइर को एकता कपूर ने बहुत अच्छे से भुनाया है.

फिल्म में दिखाया कि किस तरह दो शादीशुदा महिलाएं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खाली होती हैं. प्यार की तलाश में भटकती…उलझती..खुद से ही दूर होती हैं. फिर होती है दोनों की मुलाकात. प्यार होता है. हमेशा की तरह लोग जुदा करने की कोशिश करते हैं. लड़ते हैं. रिश्तों का वास्ता देते हैं. लेकिन….

फिल्म का डायलॉग- I think आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं.

जब तक आप क्रॉस न करें, तो पता कैसे चलेगा. बाउंड्री है कहां. (काफी पसंद किया जा रहा है)

बता दें, मंजू कपूर की किताब पर आधारित ये वेब सीरीज़ 8 को रिलीज हो रही है. फिल्म की मुख्य भूमिका में RidhiDogra और MonicaDogra हैं.​