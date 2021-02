The Married Woman Release Date: ऑल्ट बालाजी और जी5 द्वारा हाल ही में अगली वेब सीरीज ‘द मैरिड वुमन’ (The Married Woman) की घोषणा की गई है, जो लेखिका मंजू कपूर के बेस्टसेलर उपन्यास ‘ए मैरिड वुमन’ पर आधारित है. यह शो एक सवाल पैदा करता है- प्यार क्या है? शो का ट्रेलर रिलीज (The Married Woman Trailer) हो गया है. ट्रेलर में वह सवाल है, जो हम खुद से तब तक पूछते हैं, जब तक हमें सही साथी नहीं मिल जाता. इस तरह की प्रेरणादायक कहानी को पर्दे पर जीवंत करते हुए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शो के पोस्टर के साथ-साथ एक हार्ट-वार्मिग वीडियो भी लॉन्च किया है, जिसमें प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर नजर आ रही हैं. Also Read - एडल्ट सीन से भरपूर है वेब सीरीज़ Gandii Baat Season 6, दिल पर काबू रखकर देखें ये तस्वीरें

‘ए मैरिड वुमन’ एक अरबन रिलेशनशिप ड्रामा है जो महिलाओं और समाज में उन पर लगाई गई कंडीशन व खुद को खोजने के बारे में है. शो में रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा केंद्रीय भूमिका में हैं, जिसमें इमाद शाह, दिव्या सेठ शाह, नादिरा बब्बर और सुहास आहूजा इत्यादि जैसे उल्लेखनीय कलाकार भी शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by ALTBalaji (@altbalaji)

बता दें कि ‘द मैरिड वुमन’ 8 मार्च से केवल ऑल्ट बालाजी और जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.