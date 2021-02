The Married Woman Web Series Trailer: ऑल्ट बालाजी और जी5 द्वारा अपनी आगामी सीरीज ‘द मैरिड वुमन’ के ट्रेलर को रिलीज (The Married Woman Trailer Release) कर दिया गया है. यह सीरीज प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर (Manju Kapoor) के बेस्टसेलर उपन्यास ‘ए मैरिड वुमन’ पर आधारित है. डिजिटल प्लेटफार्म पर कंटेंट क्वीन एकता कपूर, जागरण प्रोडक्शंस में ओटीटी बिजनेस के सीओओ समर खान, निर्देशक साहिर रजा के अलावा रिधि डोगरा, राहुल वोहरा, नादिरा बब्बर, सुहास आहूजा सहित अन्य कलाकारों की मौजूदगी में बहुप्रतीक्षित शो के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया. Also Read - Silence Release Date: मनोज बाजपेयी की फिल्म 'साइलेंस' इस दिन होगी ओटीटी पर रिलीज, मर्डर मिस्ट्री का नया एंगल

1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी, एक आदर्श पत्नी, बहू, और एक आदर्श मां के रूप में आस्था के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास वह सब कुछ है जो एक महिला अपने विवाह से उम्मीद कर सकती है – एक जिम्मेदार पति, ससुराल और दो बच्चे, फिर भी वह एक इंसान के रूप में खुद को अधूरा महसूस करती है. सामान्य समाज के मानदंडों को तोड़कर वह आत्म खोज के अपने सफर पर निकलती है और अपना रास्ता ढूंढ लेती है.

शो के ट्रेलर को मीडिया के सदस्यों द्वारा बेहद पसंद किया गया है, जिसमें एक महिला के भीतर के उथल-पुथल और संघर्ष के साथ मंजू कपूर की संवेदनशीलता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर रिलीज होने के लिए तैयार शो के निमार्ताओं द्वारा ऑन-ग्राउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों मंच पर बहुप्रतीक्षित शो के ट्रेलर रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है.

इस ट्रेलर रिलीज पर एकता कपूर ने कहा, “यह सीरीज किताब का एक उचित रुपांतरण है. हमने कहानी के सार को बरकरार रखते हुए इसे अपने ढंग से पेश किया है, उम्मीद करती हूं कि लोग इसे पसंद करेंगे.” ‘द मैरिड वुमन’ 8 मार्च से केवल ऑल्ट बालाजी और जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.